Вау, какая: американская звезда реалити в роскошном платье с пайетками и камнями сияла на церемонии

Оландрия Картен / © Getty Images

Реклама

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви», телеведущая, модель и инфлюенсерка — Оландрия Картен — посетила церемонию «Золотой вечер», которая состоялась в Беверли-Хиллс.

Красавица появилась перед фотографами в красивом женственном образе. На ней было роскошное платье из коллекции бренда Sevon Dejana сезона осень-зима 2025.

Наряд имел черный корсетный бархатный верх и черную прозрачную юбку, которые были украшены флористическими аппликациями из разноцветных пайеток, камней и бисера.

Реклама

Оландрия Картен / © Getty Images

На платье также был акцентный розовый 3D-цветок и салатовая ткань с драпировкой, которая переходила в длинный хвост-шлейф.

Аутфит Кармен дополнила лакированными черными остроносыми туфлями на шпильках. Оландрия надела белокурый парик с локонами, сделала макияж с длинными накладными ресницами, блестящими тенями на веках и розовыми румянами, а также французский маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках кольца с бриллиантами.

Напомним, Оландрия Картен на премию InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе надела черное шелковое платье фасона «русалка» с кружевным лифом.