- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: американская звезда реалити в роскошном платье с пайетками и камнями сияла на церемонии
27-летняя Оландрия Картен в красивом наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Звезда американского реалити-шоу «Остров любви», телеведущая, модель и инфлюенсерка — Оландрия Картен — посетила церемонию «Золотой вечер», которая состоялась в Беверли-Хиллс.
Красавица появилась перед фотографами в красивом женственном образе. На ней было роскошное платье из коллекции бренда Sevon Dejana сезона осень-зима 2025.
Наряд имел черный корсетный бархатный верх и черную прозрачную юбку, которые были украшены флористическими аппликациями из разноцветных пайеток, камней и бисера.
На платье также был акцентный розовый 3D-цветок и салатовая ткань с драпировкой, которая переходила в длинный хвост-шлейф.
Аутфит Кармен дополнила лакированными черными остроносыми туфлями на шпильках. Оландрия надела белокурый парик с локонами, сделала макияж с длинными накладными ресницами, блестящими тенями на веках и розовыми румянами, а также французский маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках кольца с бриллиантами.
Напомним, Оландрия Картен на премию InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе надела черное шелковое платье фасона «русалка» с кружевным лифом.