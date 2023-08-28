Вау, какая: Бейонсе в эффектном мини-платье от украинского бренда FROLOV выступила в Лас-Вегасе

Поп-дива во второй раз надела наряд от украинского диизайнера.

Бейонсе в рамках своего тура Renaissance World Tour выступила в Лас-Вегасе. На сцене поп-дива продемонстрировала эффектный кастомный образ, созданный специально для нее украинским брендом FROLOV.

На артистке было мини-платье цвета металлик, верх которого во время выступления трансформировался в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальные формы Бейонсе.

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Свой лук она дополнила экстравагантной красной шляпой-маской, бежевыми колготами в сетку и ботильонами цвета металлик на каблуках.

"Мы очень гордимся возможностью создать второй индивидуальный образ для Бейонсе с интервалом всего семь месяцев. Я горжусь нашей командой, которая производит невероятные вещи в невероятные сроки, несмотря на ракетные атаки и воздушные обстрелы Киева. Для нас честь таким образом показывать и напоминать миру о металлической стойкости украинского народа и чувствовать поддержку от самых известных звезд, как Бейонсе!", — сказал дизайнер Иван Фролов.

Напомним, впервые в наряде от FROLOV Бейонсе появилась в Дубае на открытии одного из самых дорогих заведений Atlantis The Royal в январе этого года. Певица была одета в короткое розовое платье, украшенное золотыми и серебристыми стразами, а декольте выполнено в форме сердца.

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