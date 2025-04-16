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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: Блейк Лайвли пришла на премьеру в длинном кожаном платье-пальто

Звезда выбрала интересный наряд, который носила на голое тело.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли и ее коллеги по фильму «Еще одна простая просьба» отправились в промо-тур по продвижению этой картины. Фильм стал продолжением комедийного криминального триллера «Простая просьба», который вышел в 2018 году.

Сейчас они проводят время в Великобритании, где 15 апреля состоялась премьера этого фильма. Блейк появилась перед фотографами в длинном черном платье-пальто от бренда David Koma.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Наряд она носила на голое тело. У него было глубокое декольте, одна большая пуговица спереди и длинная бахрома. Образ актриса дополнила, как она любит, множеством украшений и объемной прической с легкими локонами. Ее макияж был лаконичным и нежным.

Также с Блейк перед камерами позировала ее коллега по фильму — актриса Анна Кендрик, которая выбрала платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2024.

Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Getty Images

Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
185
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