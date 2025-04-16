Вау, какая: Блейк Лайвли пришла на премьеру в длинном кожаном платье-пальто

Блейк Лайвли / © Getty Images

Реклама

Блейк Лайвли и ее коллеги по фильму «Еще одна простая просьба» отправились в промо-тур по продвижению этой картины. Фильм стал продолжением комедийного криминального триллера «Простая просьба», который вышел в 2018 году.

Сейчас они проводят время в Великобритании, где 15 апреля состоялась премьера этого фильма. Блейк появилась перед фотографами в длинном черном платье-пальто от бренда David Koma.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Наряд она носила на голое тело. У него было глубокое декольте, одна большая пуговица спереди и длинная бахрома. Образ актриса дополнила, как она любит, множеством украшений и объемной прической с легкими локонами. Ее макияж был лаконичным и нежным.

Реклама

Также с Блейк перед камерами позировала ее коллега по фильму — актриса Анна Кендрик, которая выбрала платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2024.

Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press