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Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
864
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи пополнила пляжный гардероб новым модным купальником с анималистическим принтом.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную серию пикантных фотографий.

В этот раз красавица примеряла эффектное бикини с тигровым принтом на завязках от британского бренда Pretty Little Thing.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Блондинка с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла похвасталась соблазнительными упругими ягодицами. Блондинка выглядит просто непревзойденно.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала у бассейна в прозрачном купальнике с черными вставками, прикрывшими ее интимные места. Ох и соблазнительница Арабелла!

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Дата публикации
Просмотры
864
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