Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Арабелла Чи пополнила пляжный гардероб новым модным купальником с анималистическим принтом.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную серию пикантных фотографий.
В этот раз красавица примеряла эффектное бикини с тигровым принтом на завязках от британского бренда Pretty Little Thing.
Блондинка с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.
А еще Арабелла похвасталась соблазнительными упругими ягодицами. Блондинка выглядит просто непревзойденно.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала у бассейна в прозрачном купальнике с черными вставками, прикрывшими ее интимные места. Ох и соблазнительница Арабелла!
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