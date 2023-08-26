Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную серию пикантных фотографий.

В этот раз красавица примеряла эффектное бикини с тигровым принтом на завязках от британского бренда Pretty Little Thing.

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла похвасталась соблазнительными упругими ягодицами. Блондинка выглядит просто непревзойденно.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала у бассейна в прозрачном купальнике с черными вставками, прикрывшими ее интимные места. Ох и соблазнительница Арабелла!

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