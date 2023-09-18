Вау, какая: британская модель голубым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

30-летняя Леоми Андерсон может похвастаться не только идеальной фигурой, но и длинными ногами.

Британская модель Леоми Андерсон посетила фэшн-мероприятие Vogue World в Лондоне.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Для своего появления манекенщица выбрала короткое голубое платье с психоделическим принтом и акцентной зеленой бретелькой в зоне декольте, которое прекрасно сидело на ее безупречной фигуре. Длина мини идеально подчеркнула длинные стройные ноги Леоми.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Аутфит Андерсон дополнила черными босоножками на шпильках. Модель собрала волосы в элегантную прическу, красиво уложив прядь волос на лбу. В ушах у нее были серьги-кольца с бриллиантами. Свой лук красавица дополнила макияжем с акцентом на пышных ресницах и молочным маникюром.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Андерсон обожает носить мини. К примеру, на премьеру фильма "Барби" она надела экстремально короткую юбку с пайетками и рюшами, скомбинировав ее с бюстгальтером с сердечками.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

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