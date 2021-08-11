Вау, какая: Деми Роуз похвасталась формами в платье с вырезами на декольте и бедрах

Британская "Ким Кардашьян" примерила обновку из своей коллекции.
Деми Роуз недавно выпустила коллекцию одежды, которую она разработала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Девушка сама рекламирует сексуальные новинки.
В Instagram она опбликовала снимки, на которых продемонстрировала два эффектных лука из линейки.
Сначала она похвасталась сексуальными формами в откровенном асимметричном платье с пестрым принтом и вырезами в зоне декольте и на бедрах.
Аутфит она дополнила волнистой укладкой, макияжем с бронзовыми тенями на веках и зелеными босоножками.
Затем Роуз надела бикини с таким же принтом. Она соблазнительно позировала на камеру, спускаясь по лестнице в воду. Особенно сексуально в этом купальнике выглядел ее пышный бюст.
"Этот принт из моей новой коллекции с @prettylittlething дает мне жизнь", - написала модель под снимками.
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