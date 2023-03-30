Вау, какая: Деми Роуз в золотом платье с декольте и роскошной короной отпраздновала день рождения

Свое 28-летие британская "Ким Кардашьян" отпраздновала на Ибице.

На днях Деми Роуз праздновала свой день рождения – ей исполнилось 28 лет. По этому случаю модель организовала вечеринку на острове Ибица в Средиземном море.

На пати именинница появилась в роскошном образе. Деми была одета в золотое платье с имитацией веток в зоне талии. Оно состояло из корсетного боди с сексуальным декольте, расшитого вышивкой и аппликациями, и юбки-кольчуги.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В этом наряде фигура Роуз выглядела очень соблазнительно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит она дополнила огромной экстравагантной короной, золотыми аксессуарами и цветами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель сделала красивую прическу с локонами и макияж в золотисто-коричневой палитре.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Поздравить красавицу пришли ее друзья, с которыми она весело провела время.

"28. С Днем Земли! У меня был райский день. Я очень благодарна за человека, которым я стала, за всю любовь и поддержку в моей жизни", — написала в посте модель.

Напомним, недавно Деми продемонстрировала сексуальный образ в леопардовом халате с перьями.

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