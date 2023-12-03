Вау, какая: Диана Крюгер голубым мини-платьем с цветами подчеркнула стройные ноги

Диана Крюгер стала гостьей гала-вечера "Женщины в кино", который состоялся в рамках международного кинофестиваля "Красное море" в Саудовской Аравии.

Для своего появления актриса выбрала кокетливый аутфит. На ней было голубое короткое платье от бренда Balmain, украшенное черными цветочными аппликациями. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Дианы.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Обута она была в черные туфли на шпильках. Лук Крюгер дополнила оперными бархатными перчатками черного цвета, капроновыми колготами и черным клатчем.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Звезда уложила волосы в локоны и собрала верхние пряди сзади. На лице был макияж с акцентом на черных стрелках, а в ушах – лаконичные серьги-кольца.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Напомним, Диана Крюгера на индийском празднике Дивали появилась в красном шифоновом платье в стиле сари от Prabal Gurung с вырезом под лифом и драпировкой.

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