Вау, какая: Диана Крюгер пришла в дерзком черном мини-платье на вечеринку в Лондоне

В детстве Диана занималась балетом, поэтому эффектный наряд, выбранный на это мероприятие, позволил ей подчеркнуть точеную фигуру.

В художественной лондонской галерее Serpentine в Кенсингтонских садах состоялась традиционная ежегодная летняя вечеринка, которая собирает представителей сфер искусства, дизайна, моды, музыки, кино и бизнеса.

В этом году среди гостей мероприятия появились немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер, известная многим киноманам по фильмам "Одержимость" и "Троя".

В этот раз 46-летняя актриса привлекла особое внимание, поскольку выбрала очень эффектный и даже дерзкий наряд - черном мини-платье от бренда David Koma.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Наряд имел тонкие черные бретельки и глубокое черное декольте в форме сердца. Под грудью платье было полностью прозрачным и имело корсетную основу. Юбка платья Дианы была выполнена из тонкого шифона и фатина и имела рюши на подоле. Дополнила актриса образ высокими черными "оперными" перчатками, латексными ботфортами на каблуках, а также чокером-цветком на шее.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Среди гостей в этом году также были: Джорджия Мэй Джаггер, Анна Винтур, Алекса Чанг, Эндрю Гарфилд и певица Элли Голдинг.

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