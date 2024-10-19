Вау, какая: Дуа Липа спела в Королевском Альберт-Холле в красном кутюрном платье

Дуа Липа выступила в Королевском Альберт-Холле 17 октября в Лондоне и произвела фурор луком выбранным для шоу. Певица появилась на сцене в длинном платье от Jean Paul Gaultier, которое было создано по идивидуальному заказу и по подобию наряда из кутюрной коллекции весна-лето 2001 года.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Это было платье-бюстье с разрезом на юбке и декольте-сердцем, которое Дуа носила в сочетании с высокими перчатками винного оттенка и прозрачной накидкой им в цвет.

Дополнили ее лук прическа в ретро-стиле, туфли на каблуках и яркий макияж.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Как создавался наряд бренд показал в Instagram.

Это платье Липы кардинально отличалось от тех дизайнерских нарядов, которые она выбрала для музыкального фестиваля. Ведь тогда она носила костюмы из кожи и дерзкие мини-платья.

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