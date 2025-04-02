Вау, какая: Дженна Ортега из сериала "Уэнздей" вышла на сцену в мини-шортах лавандового цвета

Дженна Ортега / © Associated Press

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Дженна Ортега, известная многим в первую очередь по сериалу “Уэнздей”, также снялась в фильме под названием “Торопитесь завтра“ (Hurry Up Tomorrow), который сняв в жанре психологический триллер. Премьера этой картины должна состояться уже в мае.

Дженна посетила поэтому 1 апреля Лас-Вегас, чтобы обсудить фильм и рассказать о нем. На сцену она вышла в наряде фиолетового цвета от бренда Versace.

Дженна Ортега / © Associated Press

В частности на девушке были очень короткие шорты и легкая блуза в принт. Также она дополнила наряд босоножками на высоких каблуках и платформе.

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Наряд Дженны был из коллекции весна-лето 2025 над которой работала Донателла Версаче. Показ, который прошел в Милане, открывала украинская модель Карина Мазяр.

Дженна Ортега / © Associated Press

Напомним, что после презентации Донателлой Версаче коллекции прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026 она объявила, что уходит с поста креативного директора Модного дома, который был основан ее братом Джанни Версаче.

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images