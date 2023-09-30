Вау, какая: Дженнифер Энистон предстала в кадре в нижнем белье и блейзере сверху

54-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон редко делится снимками в своем блоге в Instagram, но если и делает это, то публикует что-то очень интересное.

В этот раз Дженнифер поделилась со своими подписчиками закадровым видео со съемок очередной фотосессии. И подписала ролик: "Веселились на съемочной площадке вместе с @crfashionbook".

Энистон показала, как позировала в кадре в черном удлиненном блейзере, одетом на голое тело, актриса была лишь в нижнем белье под ним и в туфлях-лодочках на шпильках. Также Джен предстала в кадре в брючном костюме и босиком. Видно, что процесс съемки проходил весело и непринужденно, Энистон кайфовала от процесса и решила показать это своим подписчикам.

Фотографии также были опубликованы и в Instagram журнала CR Fashion Book, который был основан в мае 2012 года французской журналисткой Карин Ройтфельд.

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