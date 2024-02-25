Вау, какая: Дженнифер Энистон вышла в свет в платье с декольте и высоким разрезом на юбке

Актриса Дженнифер Энистон выбрала гламурной платье от бренда Celine лаконичного дизайна для своего очередного появления на публике. В субботу, 24 февраля, знаменитость посетила церемонию вручения наград Гильдии киноактеров, которая состоялась в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Платье Энистон было темным, но полностью расшито серебряными пайетками и бисером. У него также было глубокое V-образное декольте и тонкие бретельки.

Спереди на юбке был очень высокий разрез, который открывал ноги актрисы и позволял рассмотреть серебристые босоножки.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дополнила этот образ Дженнифер еще несколькими интересными деталями: черным клатчем в руке, украшениями с бриллиантами, маникюром и педикюром нежно-пастельного оттенка, а также макияжем и новой прической - актриса немного подстригла волосы.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Также на ковровой дорожке этого мероприятия блистали Эмма Стоун в Louis Vuitton, Энн Хэтэуэй в Versace, Кэри Маллиган в Armani Prive, Эмили Блант в Louis Vuitton, Марго Робби в Schiaparelli, Джессика Честейн в Armani, Риз Уизерспун в Elie Saab, Селена Гомес в Versace, Пенелопа Крус в Chanel, а также Холли Бейли в Dolce & Gabbana.

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