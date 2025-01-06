Вау, какая: Дженнифер Лопес появилась на ивенте в белой шубе и платье с пикантным декольте и цветком

55-летняя поп-дива выглядела прекрасно во всем белом.

Дженнифер Лопес посетила вечеринку Amazon MGM Studios x Vanity Fair, которая прошла в Голливуде.

Поп-дива ошеломила роскошным образом в стиле Старого Голливуда. На ней был белоснежный ансамбль, состоявший из объемной шубы из эко-меха и шелкового платья макси от бренда Silvia Tcherassi. Наряд также имел сексуальное декольте и 3D-цветок на животе.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Джен дополнила белой стеганной сумочкой Chanel и прозрачными туфлями с открытыми носками.

Лопес сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила милыми серьгами в виде цветов, а шею – деликатной цепочкой с подвесками.

Напомним, Дженнифер Лопес в мини-платье с прозрачной накидкой появилась на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.

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