Вау, какая: Дженнифер Лопес в богемном платье сфотографировали папарацци

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Неделя моды в Нью-Йорке уже завершилась, но американская суперзвезда Дженнифер Лопес устроила в городе свой показ мод. Звезда продемонстрировала несколько стильных нарядов, особое внимание среди которых привлекло платье с кружевом.

В таком луке ее заметили папарацци и это было роскошное платье от Zimmermann в богемном стиле. Наряд был из шелка коричневого цвета и с кружевом. Особенно эффектно выглядели рукава — они были длинными, ассиметричными и расклешенными. Талию же подчеркивал пояс, который Дженнифер завязала на бант.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Этот образ артистка дополнила белой сумкой с короткими ручками, лаконичными босоножками на каблуках, а также кольцами с бриллиантами. Ее волосы были распущены и уложены в легкие небрежные локоны, а на лице Дженнифер сделала любимый макияж.

Также звезда продемонстрировала более деловой лук в осеннем стиле — она надела жакет и жилетку от Ralph Lauren в сочетании с белыми брюками и обувью от Alexander McQueen. В таком наряде Дженнифер на все сто процентов демонстрировала тренд «тихая роскошь».

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Появление звезды в Нью-Йорке связано с продвижением ею драматического мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором она исполнила главную роль.