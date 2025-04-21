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Вау, какая: Дженнифер Лопес в розовом латексном комбинезоне появилась на Формуле-1 в Саудовской Аравии
55-летняя поп-дива в эффектном образе предстала на Гран-при Формулы-1 в Джидде.
Дженнифер Лопес в преддверии своего выступления на автодроме Jeddah Corniche Circuit в Саудовской Аравии прибыла на Гран-при Формулы-1. Там он появилась в эффектном гламурном образе.
На поп-диве был розовый латексный комбинезон на молнии, идеально подчеркнувший ее соблазнительную фигуру. Наряд имел высокую горловину и пудрово-розовый латексный пояс с драпировкой и металлическим кольцом.
Аутфит Джен дополнила пластиковыми прозрачно-розовыми мюлями на шпильках и клатчем цвета металлик.
Лопес собрала волосы в хвост, надела на лицо розовые очки и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами. У нее был макияж с помадой цвета латте, молочный маникюр и бежевый педикюр.
Артистка сфотографировалась с командой гонщиков, которые точно были в восторге от ее соблазнительного лука.
Джей Ло поделилась снимками оттуда на своей странице в Instagram.
"Немного блеска у F1", - написала она в посте.
Напомним, Дженнифер Лопес в стильном образе попала в объективы папарацци в городе Гобокен во время съемок нового фильма «Служебный роман».