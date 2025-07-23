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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: Джейми Ли Кертис в красном мини-платье пришла на премьеру комедии

Оскароносная актриса подчеркнула ноги стильным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

66-летняя актриса Джейми Ли Кертис блистала перед фотографами в Лос-Анджелесе, поскольку появилась на красной дорожке в эффектном красном мини-платье.

Наряд звезды был от бренда Balmain и идеально подчеркивал фигуру. У платья Джейми Ли были длинные рукава, небольшой V-образный вырез, а также оригинальная горизонтальная строчка. Также у платья были подчеркнуты подплечниками плечи.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Свой образ Кертис дополнила лаконичными бежевыми туфлями, сделала укладку, макияж и надела гламурные серьги в виде больших цветов с камнями.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

В этом образе актриса блистала перед фотографами перед премьерой фильма «Чумовая пятница 2», в котором опять сыграла вместе с Линдсей Лохан. Актрисы вернулись к своим ролям более чем через 20 лет после того, как на экраны вышла первая часть комедии. Лохан посетила презентацию с мужем, а одета была в романтическое нежно-розовое платье со стразами и бретельками от Miu Miu.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
162
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