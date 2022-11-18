Вау, какая: Джорджина Родригес пришла на музыкальную премию в блестящем платье с обнаженными плечами и разрезом

Джорджина Родригес стала гостьей церемонии награждения премии Latin Grammy Awards, состоявшейся в Mandalay Bay Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе.

Для такого события модель выбрала гламурный лук. На ней было блестящее платье по фигуре шоколадного оттенка с открытой линией плеч от итальянского бренда Philosophy di Lorenzo Serafini. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои ноги.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Платье Родригес скомбинировало с серебристыми босоножками. Она распустила волосы, закинув их на спину, сделала макияж в бронзовых оттенках и украсила уши элегантными серьгами в виде цветков с каплевидным камнем. На пальцах у нее были бриллиантовые кольца. Белый маникюр завершил эффектный образ Джорджины.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Раньше мы видели возлюбленную Криштиану Роналду на гала-концерте The Latin Recording Academy "Человек года - 2022". Там она появилась в роскошном голубом платье от модельера Ali Karoui, полностью расшитом стразами и кристаллами Swarovksi. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте.

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