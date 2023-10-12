Вау, какая: Джулия Фокс продемонстрировала неожиданный деловой образ в костюме

Образ модели значительно отличался от того, что мы привыкли на ней видеть.

Джулия Фокс - модель, которая завоевала славу эпатажной личности, поскольку сотрудничает с довольно необычными брендами и часто появляется в смелых образах и "голых" нарядах на публике. Однако недавно звезда стритстайла написала мемуары, в которых рассказала о своей жизни, отношениях и попытках выкарабкаться из наркотической зависимости. Также в книге она упомянула об отношениях с Канье Уэстом и роли матери-одиночки.

По причине выхода книги Фокс сейчас часто появляется ну публике, посещает интервью и шоу. Вчера, 11 октября, она посетила "Шоу Дрю Бэрримор", где в очередной раз рассказала о книге.

Но, что удивительно, в этот раз модель решила одеться более сдержанно, чем обычно. На Фокс был серый оверсайз клетчатый костюм состоящий из жакета и шорт до колен, который она дополнила белой рубашкой, сапогами на каблуках и огромной сумкой. Также Джулия сделала макияж в коричневой гамме, который в последнее время ее любимый, уклала волосы в объемную прическу и украсила шею чокером-часами.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В тот же день, но несколькими часами ранее, Фокс появилась в коричневом кожаном платье и длинной шубе, которые сочетала с сумкой и похожими сапогами. В тот раз она посетила шоу The View.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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