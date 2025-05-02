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- Шоу-бизнес
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Вау, какая эффектная: Блейк Лайвли под прицелом папарацци в синем мини от известного бренда
Актриса продолжает удивлять и поражать поклонников своим стилем и красотой.
Блейк Лайвли, в рамках своего промо-тура к фильму «Еще одна простая просьба», посетила интервью в Нью-Йорке. Когда она шла в студию, ее заметили папарацци.
Блейк была одета как она любит — ярко, гламурно и дорого. Актриса носила синий костюм от Carolina Herrera с жакетом и мини-юбкой, а также туфли от Christian Louboutin с шипами, а в руке держала сумку от Chanel. Из украшений она выбрала серьги от своего любимого бренда Lorraine Schwartz — большие голубые капли, которые отлично подходили под ее наряд.
Затем Блейк переоделась в белое платье, в котором и появилась в студии шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers). Блейк носила романтический наряд от Christoper John с пышной белой многослойной юбкой и глубоким декольте.