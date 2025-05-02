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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая эффектная: Блейк Лайвли под прицелом папарацци в синем мини от известного бренда

Актриса продолжает удивлять и поражать поклонников своим стилем и красотой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли, в рамках своего промо-тура к фильму «Еще одна простая просьба», посетила интервью в Нью-Йорке. Когда она шла в студию, ее заметили папарацци.

Блейк была одета как она любит — ярко, гламурно и дорого. Актриса носила синий костюм от Carolina Herrera с жакетом и мини-юбкой, а также туфли от Christian Louboutin с шипами, а в руке держала сумку от Chanel. Из украшений она выбрала серьги от своего любимого бренда Lorraine Schwartz — большие голубые капли, которые отлично подходили под ее наряд.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Затем Блейк переоделась в белое платье, в котором и появилась в студии шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers). Блейк носила романтический наряд от Christoper John с пышной белой многослойной юбкой и глубоким декольте.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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