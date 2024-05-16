Вау, какая эффектная: французская модель Синди Бруна на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая.

29-летняя французская красавица Синди Бруна традиционно посетила Каннский кинофестиваль, который проходит на Лазурном берегу. Звезда выглядела стильно и интересно, поскольку надела серый полосатый наряд от бренда Laruicci.

Ее аутфит включал очень длинную юбку-штаны, рубашку на пуговицах, которую она носила немного расстегнув, чтобы добавить пикантности в лук, и длинного пальто.

Завершали образ модели украшения я бриллиантами - несколько колец, украшение на груди и серьги-капли.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Волосы она выровняла и уложила в элегантную голливудскую волну. Макияж Синди визажисты сделали лаконичным и без акцентов.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

В этом году мероприятие станет 77-м по счету, а председателем жюри назначена Грета Гервиг - режиссер нашумевшего фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

Также к жюри вошли актриса Ева Грин, актер Омар Си, актриса Лили Гладстоун, режиссер Хирокадзу Корээда, режиссер Хуан Антонио Байона, режиссер Надин Лабаки, актер Пьерфранческо Фавино, сценаристка Эбру Джейлан.

Жюри кинофестиваля / Фото: Associated Press

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