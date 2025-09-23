Вау, какая эффектная: красивая Скарлетт Йоханссон в черном платье от Balmain сходила на шоу

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Папарацци подловили Скарлетт Йоханссон в Нью-Йорке, когда она шла на «Позднее шоу со Стивеном Колбертом». Звезда была в отличном настроении и с улыбкой встретила фотографов, помахав им рукой.

Актриса выглядела эффектно и стройно, на ней было вечернее черное платье миди в рубчик приталенного силуэта и без бретелек от бренда Balmain. Наряд имел соблазнительное декольте в форме сердца и черный широкий пояс с золотой пряжкой на талии.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Аутфит Скарлетт дополнила черными босоножками на высоких шпильках. Ее волосы были распущены и спадали на спину. Йоханссон сделала макияж с акцентом на красной помаде, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, шею — массивным золотым колье, а на руках были массивные золотые браслеты и кольцо из этого же комплекта.

Напомним, Скарлетт Йоханссон на красную дорожку премии «Эмми» надела лаконичное платье от Prada и роскошные серьги из 18-каратного желтого за 89 тысяч евро.