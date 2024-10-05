Вау, какая эффектная: Рианна в платье со соблазнительным декольте и шубе сходила с бойфрендом в ресторан

В заведении они отпраздновали день рождения рэпера.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Рианна, которая шла в сопровождении своего бойфренда – рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Они вышли из ресторана, где отпраздновали 36-летие рэпера.

Рири выглядела эффектно. Она была одета в черное атласное платье с халтером и сексуальным декольте, которое дополнила короткой шоколадной шубой.

Рианна / Фото: Getty Images

На поп-диве были также леопардовые босоножки с серебряными блестками. На этот раз Рианна надела черный парик с челкой набок, стильные солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – множеством золотых цепочек с подвесками и бриллиантовым ожерельем.

A$AP Rocky продемонстрировал стильный лук в твидовом пальто, серых жилетке и брюках, полосатой рубашке и черных туфлях. В руке рэпер держал желтый полиэтиленовый пакет с изображением зайца, что было довольно странным.

Напомним, Рианна похвасталась сексуальными формами в желтом комплекте кружевного белья, состоявшего из бюстгальтера, трусов, пояса для чулок, чулок и высоких перчаток.

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