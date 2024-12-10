Вау, какая эффектная: Сара Мишель Геллар сверкнула стройными ногами перед фотографами

47-летняя звезда сериала 90-х "Баффи – истребительница вампиров" - Сара Мишель Геллар - выглядела очень выглядела очень эффектно, когда позировала возле студии ABC в Нью-Йорке.

Актриса ходила на интервью в черном костюме, который включал жакет с большими пуговицами и мини-юбку с белой рюшей на подоле.

Свой наряд Сара Мишель дополнила черными туфлями на каблуках от Manolo Blahnik, которые украшали большие гламурные брошки. Также она сделала макияж и маникюр трендового бордового оттенка.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Но это не все светские появления актрисы на публике в декабре. Также Геллар появилась 6 декабря на вечеринкк Paramount+ CCXP Talent Welcome Party, которая прошла в Сан-Паулу, Бразилия. В тот день на ней было черное платье с огромным красным цветком. Наряд актрисы был от Miscreants, а дополнила она его клатчем от Jimmy Choo.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что бренд Jimmy Choo обожала принцесса Диана. Это был бренд, который она носила на протяжении многих лет.

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