Вау, какая эффектная: Тина Кароль в прозрачном лонгсливе блеснула кружевным бюстгальтером

Тина Кароль продемонстрировала в Facebook свой новый эффектный образ трендового цвета бургунди.

На певице был прозрачный лонгслив, под который она надела кружевной бюстгальтер. Ее декольте выглядело соблазнительно. Верх звезда скомбинировала с широкими брюками.

Тина Кароль/Facebook Тины Кароль

В этом аутфите Тина также похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом.

Тина Кароль/Facebook Тины Кароль

У Кароль была прическа с легкими локонами, красивый макияж и красный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – золотыми цепочками – широкой и деликатной с подвеской, а на пальце было кольцо.

Тина Кароль/Facebook Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль снялась в фотосессии в стильном костюме графитового оттенка, состоявшего из двубортного жакета с острыми плечами и длинной юбки с высоким разрезом.

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