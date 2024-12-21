Вау, какая эффектная: Тина Кароль в прозрачном лонгсливе блеснула кружевным бюстгальтером

Артистка показала подписчикам свой стильный монохромный лук.
Тина Кароль продемонстрировала в Facebook свой новый эффектный образ трендового цвета бургунди.
На певице был прозрачный лонгслив, под который она надела кружевной бюстгальтер. Ее декольте выглядело соблазнительно. Верх звезда скомбинировала с широкими брюками.
В этом аутфите Тина также похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом.
У Кароль была прическа с легкими локонами, красивый макияж и красный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – золотыми цепочками – широкой и деликатной с подвеской, а на пальце было кольцо.
Напомним, Тина Кароль снялась в фотосессии в стильном костюме графитового оттенка, состоявшего из двубортного жакета с острыми плечами и длинной юбки с высоким разрезом.
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