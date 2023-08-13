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Вау, какая: Екатерина Бужинская подчеркнула стройную фигуру вечерним платьем с блестками

Вау, какая: Екатерина Бужинская подчеркнула стройную фигуру вечерним платьем с блестками

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
961
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: Екатерина Бужинская подчеркнула стройную фигуру вечерним платьем с блестками

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка в свой день рождения показала прекрасный образ.

По случаю дня рождения Екатерина Бужинская выложила в Instagram фото, на котором продемонстрировала эффектный вечерний аутфит.

Певица позировала в черном платье с блестками и полуразоренным верхом. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Образ Бужинска дополнила красивой укладкой с локонами и макияжем смоки-айс. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руках – кольца. Белый маникюр завершил лук артистки.

Напомним, Екатерина Бужинская похвасталась красивым образом в сине-желтом платье из перьев.

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Дата публикации
Просмотры
961
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