Вау, какая: Екатерина Бужинская подчеркнула стройную фигуру вечерним платьем с блестками

Артистка в свой день рождения показала прекрасный образ.
По случаю дня рождения Екатерина Бужинская выложила в Instagram фото, на котором продемонстрировала эффектный вечерний аутфит.
Певица позировала в черном платье с блестками и полуразоренным верхом. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.
Образ Бужинска дополнила красивой укладкой с локонами и макияжем смоки-айс. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руках – кольца. Белый маникюр завершил лук артистки.
Напомним, Екатерина Бужинская похвасталась красивым образом в сине-желтом платье из перьев.
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