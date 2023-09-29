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Вау, какая: Екатерина Бужинская роскошным красным платьем с декольте подчеркнула сексуальную фигуру

Вау, какая: Екатерина Бужинская роскошным красным платьем с декольте подчеркнула сексуальную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
196
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: Екатерина Бужинская роскошным красным платьем с декольте подчеркнула сексуальную фигуру

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка очаровала новым красивым аутфитом.

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram новый эффектный образ.

Артистка предстала на фото в роскошном красном платье фасона "русалка", которое идеально подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру. Наряд имел рюши на одном плече, соблазнительное декольте, пояс-баску с цветами и объемные рюши на подоле.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Свой эффектный аутфит Екатерина дополнила красивой прической на одну сторону с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на глазах и элегантными серьгами.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, ранее Екатерина Бужинская в боди с большим цветком и брюках-палаццо позировала на фоне автомобиля во время съемок клипа.

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Дата публикации
Просмотры
196
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