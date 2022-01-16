Вау, какая: Екатерина Бужинская в флористическом лифе похвасталась сексуальным пышным бюстом

Певица вышла на прогулку в ярком летнем наряде.

Екатерина Бужинская наслаждается отдыхом в Доминиканской республике. Артистка делится с поклонниками в соцсети интересными фотографиями.

На этот раз певица опубликовала в Instagram Stories снимки, на которых она появилась в разноцветном наряде с флористическим принтом. Под ним на Кате был такой же лиф от купальника с откровенным сексуальным декольте, который крепился на шею с помощью металлической детали с жемчугом. Бюст звезды выглядел очень обольстительно.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Пляжный лук она дополнила повязкой на голову с таким же принтом и очками в зеленой оправе и цепочкой.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В прошлый раз Бужинская показала, как в гламурном синем купальнике с принтом и глубоким декольте пила коктейль в бассейне.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

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