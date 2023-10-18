Вот это красотка: экс-"ангел" Victoria's Secret блестящим мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию вручения наград Glamour Women of The Year Awards.

Фотографы запечатлели, как модель вышла с мероприятия. Андерсон выглядела эффектно. На ней было блестящее мини-платье со стразами и принтом, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Наряд экс-"ангел" дополнила черными лакированными сапогами на экстремально высоких платформах и каблуках.

Леоми сделала элегантную прическу и макияж с пышными ресницами. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца.

Напомним, ранее Леоми Андерсон с узкой полоской на груди и в юбке миди продемонстрировала идеальную фигуру на премьере фильма в Лондоне.

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