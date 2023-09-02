Вау, какая: экс-первая леди Франции Карла Бруни в элегантном платье продемонстрировала стройную фигуру на кинофестивале

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни посетила Венецианский кинофестиваль.

На красной дорожке она появилась в эффектном образе, в котором похвасталась стройной фигурой. На ней было элегантное черное платье макси с халтером, пикантным вырезом в зоне декольте и высоким разрезом, который позволил продемонстрировать красивые ноги.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

У шеи наряд был украшен цветком со сверкающими на солнце стразами.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Аутфит Карла дополнила черными босоножками на шпильках и черными очками.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Бруни сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах, уши она украсила длинными серьгами с камнями, а руку – широким браслетом с камнями.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Напомним, на Каннском кинофестивале Карла Бруно сияла в коротком платье, которое состояло из серебряного корсета и серо-черной юбки с драпировкой и шлейфом.

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