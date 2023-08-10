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Вау, какая: экс-звезда The Pussycat Dolls прогулялась по Лондону в шелковом наряде и на каблуках

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
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Вау, какая: экс-звезда The Pussycat Dolls прогулялась по Лондону в шелковом наряде и на каблуках

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Тонкая ткань костюма немного помялась, но это придавало ему только элегантной небрежности.

Певица и ведущая на британском радио - 42-летняя Эшли Робертс, которая прославилась, как одна из участниц бурлеск-группы The Pussycat Dolls, попала под прицел папарацци в Лондоне. Женщину сфотографировали, когда она вышла из офиса после утреннего эфира.

Эшли была одета в стильный костюм бирюзового цвета от бренда Karen Millen. Наряд состоял из рубашки с длинными рукавами, которую она завязала на талии, а также широких длинных штанов.

Образ звезда дополнила туфлями от Sophia Webster и своей любимой и вместительной сумкой от Balenciaga. Этот аксессуар она носит очень часто и миксует с разными нарядами. Также Робертс надела солнцезащитными очки, большие золотые серьги-кольца и сделала макияж.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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