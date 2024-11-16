Вау, какая: Эль Фэннинг надела черное платье с декольте и выглядела сногсшибательно

Эль Фэннинг появилась на церемонии вручения премии Hamilton Behind the Camera Awards, организованной журналом Variety. Мероприятие проходило в Hollywood Athletic Club в Лос-Анджелесе.

Девушка выбрала в этот раз эффектное платье Dior с внушительным V-образным декольте. Наряд был длины миди, имел складки на юбке и вырез на спине. Интересным дополнение наряда стали кожаные рукава-перчатки.

Это платье Эль носила в сочетании со слингбэками, бриллиантовым колье на шее и ярким макияжем с румянами и красной помадой. Волосы знаменитая красавица уложила в объемную прическу.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Этот наряд актрисы был из коллекции от Christian Dior весна-лето 2025, которую совсем недавно презентовали публике в Париже на Неделе моды. Для участия в том шоу креативный директор бренда пригласила стрелка из лука Сагг Наполи, которой отводилось особое место - для нее создали стеклянное пространство просто посередине подиума, установили мишень и пока модели демонстрировали наряды из новой коллекции Сагг разрезала воздух своими стрелами. Ранее ничего подобного на модных шоу еще не было.

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