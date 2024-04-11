Вау, какая элегантная: 61-летняя Деми Мур посетила благотворительное мероприятие

Актриса Деми Мур появилась на красной дорожке благотворительного мероприятия "Незабываемый вечер", которое прошло в Беверли-Хиллз. На этом вечере бывшая жена Брюса Уиллиса получила премию за мужество и растрогала гостей речью, в которой вспомнила свою маленькую внучку.

Деми Мур / Фото: Associated Press

На церемонию 61-летняя женщина пришла в длинном черном платье свободного фасона у которого была американская пройма и небольшая драпировка на декольте.

Наряд актриса дополнила только бриллиантовыми длинными серьгами, браслетом, а также лаконичными босоножками и макияжем. Длинные волосы звезда распустила и уложила на один бок.

Деми Мур / Фото: Associated Press

"Эта награда действительно предназначена для сестричества невероятных женщин, которые показывают мне, что такое мужество. Моя семья, мои друзья, мои смелые дочери, даже моя новенькая внучка каждый день учат меня смелости, находясь в этом реальном мире, где, я уверена, она могла бы быть намного счастливее, если бы ей было уютно в этом мире. И, конечно, самое главное, такие женщины, как моя тетя Дина, которая пережила рак груди и была свободна от него в течение 18 лет", - сказала актриса. "Мне ненавистно думать, что наши матери и бабушки вели героические битвы без той поддержки и сообщества, которых они заслуживали", - добавила Мур.

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