Вау какая: Елена Зеленская в красивом образе появилась на церемонии
Первая леди Украины в черно-белом наряде посетила торжественное мероприятие.
Елена Зеленская приняла участие в церемонии вручения награды «Почетный посол — 2025». Мероприятие, организованное Министерством иностранных дел Украины, состоялось по случаю Дня работников дипломатической службы.
«Благодарна за сотрудничество в наших совместных проектах культурной дипломатии: в условиях борьбы за выживание каждое украинское слово, книга, фильм или спектакль, каждое знание об Украине, донесенное за ее пределами, также помогает нашей обороне, потому что разрушает ложь, фейки, недоразумения и невежество вокруг нас», — сказала первая леди.
А Саммит первых леди и джентльменов, созданный по инициативе первой леди Украины в 2020 году, получил награду в номинации «Экспертная дипломатия».
«Хочу поблагодарить моих коллег — первых леди и джентльменов мира за последовательность, решительность, желание действовать для защиты и благополучия людей, за действенную поддержку Украины и справедливости. А также хочу поблагодарить команду Саммита, которая не просто организует, а проживает каждое наше мероприятие и проект. Это, наверное, и есть настоящее амбассадорство — когда живешь тем, что делаешь. Посвящаем и эту награду, и нашу работу Украине и ее людям», — отметила Зеленская.
На мероприятии она предстала в красивом образе. На Елене был черный брючный костюм и белая блузка с черной каймой на воротнике, которые она скомбинировала с черной обувью на низкой подошве.
Лук жена президента дополнила красивой прической с боковым пробором и мягкими локонами, а также нежным макияжем. В ушах у нее были золотые серьги.
Напомним, Елена Зеленская в изумрудном жакете и с символической брошью появилась на мероприятии.