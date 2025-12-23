Вау какая: Елена Зеленская в красивом образе появилась на церемонии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в церемонии вручения награды «Почетный посол — 2025». Мероприятие, организованное Министерством иностранных дел Украины, состоялось по случаю Дня работников дипломатической службы.

«Благодарна за сотрудничество в наших совместных проектах культурной дипломатии: в условиях борьбы за выживание каждое украинское слово, книга, фильм или спектакль, каждое знание об Украине, донесенное за ее пределами, также помогает нашей обороне, потому что разрушает ложь, фейки, недоразумения и невежество вокруг нас», — сказала первая леди.

А Саммит первых леди и джентльменов, созданный по инициативе первой леди Украины в 2020 году, получил награду в номинации «Экспертная дипломатия».

«Хочу поблагодарить моих коллег — первых леди и джентльменов мира за последовательность, решительность, желание действовать для защиты и благополучия людей, за действенную поддержку Украины и справедливости. А также хочу поблагодарить команду Саммита, которая не просто организует, а проживает каждое наше мероприятие и проект. Это, наверное, и есть настоящее амбассадорство — когда живешь тем, что делаешь. Посвящаем и эту награду, и нашу работу Украине и ее людям», — отметила Зеленская.

На мероприятии она предстала в красивом образе. На Елене был черный брючный костюм и белая блузка с черной каймой на воротнике, которые она скомбинировала с черной обувью на низкой подошве.

Лук жена президента дополнила красивой прической с боковым пробором и мягкими локонами, а также нежным макияжем. В ушах у нее были золотые серьги.

