Вау какая: Элизабет Херли блеснула формами в эффектном костюме

57-летняя британская актриса произвела фурор после того, как запостила очередное фото в Instagram.

Элизабет Херли облачилась в роскошный блестящий костюм от @grlondonparis, жакет которого надела на голое тело и пожелала своим поклонникам счастливого Рождества.

Актриса распустила волосы, сделав укладку и насыщенный макияж на лице. Подписчики образ оценили, написав ей в комментариях: "У меня серьезный сердечный приступ», "О боже, как вам удается так привлекательно выглядеть в таком возрасте. Какая красотка. Завидую", "Большинство женщин за 40 вышли бы замуж, если бы были в такой форме", - пишут ей фолловеры.

Также Херли запостила еще одно фото уже после праздников, надев белую толстовку от @doorsofperception_ibiza, созданную ее другом @thepatrickcox, о чем сообщила в подписи. И, естественно, надела ее без какой-либо другой одежды снизу.

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