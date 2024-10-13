Вау, какая: Элизабет Херли в белом бикини похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом

Актриса обожает фотографироваться в купальниках и радовать этими снимками подписчиков в соцсети.

Кажется, у Элизабет Херли есть чудодейственный эликсир, который помогает ей сохранять свою красоту и идеальную фигуру. Она продолжает ошеломлять всех своим прекрасным внешним видом.

В Instagram звезда опубликовала новые пикантные фотографии, на которых она появилась в пляжном образе.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

На Лиз было белое бикини с завязками и бисером на лифе. Херли продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Элизабет распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз и украсила шею цепочкой с подвеской.

"Добрый вечер", – подписала снимки актриса.

Напомним, ранее Элизабет Херли в цветочном платье с пикантным декольте сходила в ресторан.

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