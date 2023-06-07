Вау, какая: Элизабет Херли в голубом купальнике похвасталась стройной фигурой и глубоким декольте

57-летняя актриса сама рекламирует купальники своего бренда.

Элизабет Херли похвасталась в Instagram пляжной новинкой собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На снимках звезда предстала в сплошном голубом купальнике с обнаженной спиной и глубоким декольте, которое выглядело сексуально.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Купальник идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Пляжный лук Херли дополнила укладкой с локонами, макияжем смоки-айс и серьгами-кольцами с жемчугом.

Напомните, в прошлый раз Элизабет Херли показала фигуру в белом бикини, декорированном цепочками, и белом халате с цветочным принтом.

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