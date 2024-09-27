Вау, какая: Эмили Блант посетила светский вечер в белоснежном наряде с бахромой

Платье было одновременно очень гламурным и элегантным.
Актриса Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", блистала на светском мероприятии в Нью-Йорке. Вместе с мужем Джоном Красински она посетила вечер организованный Джорджем и Амаль Клуни, который те организовали для своего благотворительного фонда Clooney Foundation for Justice.
На Эмили было роскошное белоснежное платье от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2024. Наряд-бюстье был полностью расшит пайетками, а на подоле юбки его украшала длинная бахрома.
Образ Блант дополнила прической-пучком, массивными украшениями гламурным клатчем, который держала в руке.
Также это мероприятие посетила модельер Донателла Версаче. Женщина надела роскошное желтое платье с драпировкой.
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