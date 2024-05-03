Вау, какая: Эмили Ратажковски посетила благотворительный вечер короля Чарльза в платье с декольте

Мероприятие собрало звезд кино, музыки, моды и многих других, чтобы помочь распространить благотворительную деятельность британского монарха в США.

В преддверии Met Gala в Нью-Йорке состоялось еще одно масштабное мероприятие со звездными гостями и не менее гламурное. 2 мая в отеле Casa Cipriani состоялся благотворительный вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024 Global Gala, хотя сам монарх его не посетил.

Послами ежегодного мероприятия стали бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и певец Лайонел Ричи. Среди гостей мероприятия появилась американская супермодель Эмили Ратажковски и произвела фурор своим откровенным платьем.

Наряд Эмили был оттенка шампанского, выполнен из нежного шелка и имел очень глубокое V-образное декольте до пупка. А вот бретелька наряда была такой длинной, что она ее наматывала на шею, как чокер.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Свой роскошный наряд Ратажковски дополнила серьгами-люстрами, латте-макияжем и укладкой на один бок. Спина у платья была открытой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

С нетерпением ждем появление Эмили на Met Gala в этом году и предлагаем вспомнить наряд девушки с мероприятия прошлого года. В 2023-м на главной гламурной событии Нью-Йорка красавица появилась в нежном платье от Tory Burch с эффектным декольте и фатиновой юбкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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