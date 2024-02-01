Вау, какая: Эмма Стоун в черной мини-юбке сходила на интервью

Совсем скоро мы увидим звезду на церемонии вручения "Оскар", поскольку она среди номинантов.

Голливудскую звезду Эмму Стоун заметили фотографы в Нью-Йорке по пути на развлекательную программу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert).

Для интервью она надела черный костюм от бренда Louis Vuitton, который состоял из блейзера с золотыми пуговицами и мини-юбки. Образ дополняли колготки, туфли на каблуках, а также несколько украшений от Tiffany & Co.

Волосы она уложила в легкие локоны и накрасила губы красной помадой.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

В этом году Эмма номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за ее работу в фильме "Бедные-несчастные". На программе актриса появилась как раз чтобы рассказать об этом проекте и своей роли в фильме.

Сюжет фильма крайне необычный и расказывает, как однажды в лондонскую лабораторию доктора Годвина Бакстера привозят тело беременной женщины, которая пыталась покончить с собой. Доктор возвращает женщину к жизни, удалив ей мозг и заменив его мозгом ее нерожденного ребенка. Он называет женщину Белла.

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