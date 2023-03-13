Вау, какая: Ева Лонгория сияла на "Оскаре" в прозрачном платье с глубоким вырезом

47-летняя актриса выбрала для своего выхода смелый и красивый наряд в сетку.

Ева Лонгория сияла на красной дорожке кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе в эффектном соблазнительном образе.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На ней было прозрачное платье-сетка от Zuhair Murad с небольшим шлейфом, обильно расшитое пайетками, бисером, жемчужинами и камнями. Наряд имел епископские рукава и откровенный глубокий V-образный вырез.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Актрисе сделали объемную укладку, зачесав волосы назад, и макияж с пышными ресницами. Уши Ева украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, а пальцы – кольцами с камнями. Маникюр цвета металлик завершил лук Лонгории. Она выглядела невероятно.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, Холли Берри появилась на красной дорожке в белом платье с высоким разрезом до бедра и без белья.

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