Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вау, какая: Ева Лонгория сияла на "Оскаре" в прозрачном платье с глубоким вырезом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1520
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вау, какая: Ева Лонгория сияла на "Оскаре" в прозрачном платье с глубоким вырезом

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

47-летняя актриса выбрала для своего выхода смелый и красивый наряд в сетку.

Ева Лонгория сияла на красной дорожке кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе в эффектном соблазнительном образе.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На ней было прозрачное платье-сетка от Zuhair Murad с небольшим шлейфом, обильно расшитое пайетками, бисером, жемчужинами и камнями. Наряд имел епископские рукава и откровенный глубокий V-образный вырез.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Актрисе сделали объемную укладку, зачесав волосы назад, и макияж с пышными ресницами. Уши Ева украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, а пальцы – кольцами с камнями. Маникюр цвета металлик завершил лук Лонгории. Она выглядела невероятно.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, Холли Берри появилась на красной дорожке в белом платье с высоким разрезом до бедра и без белья.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1520
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация