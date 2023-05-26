Вау, какая: Ева Лонгория в полупрозрачном платье пришла на вечеринку в Каннах

48-летняя Ева Лонгория позировала фотографам по прибытии на мероприятие благотворительного фонда amfAR Cinema Against AIDS в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на юге Франции.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

В этот вечер Ева блистала в черном вечернем наряде, состоявшего из боди, расшитого стразами и прозрачного черного подола. Обута Лонгория была в черные босоножки на платформе и каблуках. В ушах у актрисы были драгоценные серьги, волосы она собрала в высокий хвост, а несколько прядей оставила спереди и красиво волной уложила на бок.

Макияж на лице был, как всегда, насыщенный, а в этот раз Лонгория еще и подчеркнула губы красной помадой.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Днем ранее, напомним, актриса в роскршном аутфите приехала на вечеринку в Каннах. В тот вечер она блистала в серебристом платье от Tony Ward Couture.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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