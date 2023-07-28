Вау, какая фигура: Аманда Холден в бикини нежилась на яхте во время отпуска

Судья конкурса "Britain’s Got Talent" и ведущая на радио Heart FM улетела на отдых со своей семьей. В Instagram звезда поделилась несколькими снимками в разных бикини, похваставшись фигурой.

На одном из фото Холден запечатлена в салатовом бикини. Она похвасталась фигурой с разных ракурсов. У Аманды распущены светлые волосы, а на лице солнцезащитные очки.

На другом фото знаменитость в голубом бикини нежится на яхте и лежит на песке на берегу пещеры. Отдыхает ведущая со своим мужем Крисом Хьюзом и дочерьми – Лекси и Холли. Фото с мужем Аманда даже опубликовала в Сети, что делает редко.

Напомним, недавно мы показывали, как Аманда Холден вместе с дочерью Лекси приезжала на Уимблдонский теннисный турнир.

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