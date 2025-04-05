Вау, какая: Флоренс Пью посетила CinemaCon в эффектном платье с кружевными вставками

Флоренс Пью / © Getty Images

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Актриса Флоренс Пью посетила мероприятие Disney Studios, которое проводилось в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе. Звезда фильмов «Дюна» и «Оппенгеймер» презентовала там с коллегами предстоящий супергеройский фильм «Громовержцы*».

Флоренс Пью и ее коллеги-актеры / © Getty Images

На это мероприятие Флоренс пришла в белоснежном платье от бренда Stella McCartney из коллекции осень-зима 2025-2026. У нее была подчеркнута грудь, а лиф, плечи и талию украшали небольшие складки. Длинные рукава были выполнены немного свободными, но главным украшением платья стали кружевные вставки спереди, которые просвечивались.

Флоренс Пью / © Getty Images

Носила Флоренс наряд с белыми сапогами и украшениями с камнями. Также она собрала волосы в пучок и сделала макияж.

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Также это мероприятие посетила актриса Линдсей Лохан в зеленом мини от Saint Laurent.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images