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- Шоу-бизнес
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Вау, какая: Флоренс Пью посетила CinemaCon в эффектном платье с кружевными вставками
Звезда подчеркнула ноги мини-платьем оригинального дизайна.
Актриса Флоренс Пью посетила мероприятие Disney Studios, которое проводилось в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе. Звезда фильмов «Дюна» и «Оппенгеймер» презентовала там с коллегами предстоящий супергеройский фильм «Громовержцы*».
На это мероприятие Флоренс пришла в белоснежном платье от бренда Stella McCartney из коллекции осень-зима 2025-2026. У нее была подчеркнута грудь, а лиф, плечи и талию украшали небольшие складки. Длинные рукава были выполнены немного свободными, но главным украшением платья стали кружевные вставки спереди, которые просвечивались.
Носила Флоренс наряд с белыми сапогами и украшениями с камнями. Также она собрала волосы в пучок и сделала макияж.
Также это мероприятие посетила актриса Линдсей Лохан в зеленом мини от Saint Laurent.