Вау, какая: француженка Летиция Каста вышла на красную дорожку кинофестиваля

46-летняя французская супермодель и актриса посетила 19-й ежегодный кинофестиваль в Риме.
На красную дорожку Летиция Каста вышла в роскошном платье с декольте.
Наряд был фасона рыбка и выполнен из двух видов ткани. Верхняя его часть декорирована стразами, а вот юбка была из тяжелого бархата. В зоне талии платье было приталенным и подчеркивало фигуру звезды.
Летиция дополнила этот вечерний образ прической на один бок, совершенно легким макияжем, а также набором золотых украшений - колье и браслетом с большим красным камнем.
Несколькими днями ранее Каста также появилась в серебряном мини-платье. Наряд имел декольте и шлейф, а дополнила модель его креативными туфлями и колье с изумрудами.
Кстати, Летиция Каста, прославилась как ангел бренда Victoria’s Secret и представитель косметической компании L'Oréal. На подиум во время шоу бельевого бренда она не выходила уже много лет, однако в этом году марка Victoria’s Secret провела грандиозное шоу, в котором приняли участие коллеги Касты - Кейт Мосс, Карла Бруни и Тайра Бенкс.
Читайте также:
- Вот это образ: французская модель Летиция Каста блистала в откровенном платье с прозрачными вставками
- Подчеркнула декольте: французская модель Летиция Каста в эффектном платье позировала на яхте
- В бархатном платье с драпировкой и в ажурных колготках: супермодель Летиция Каста вышла на подиум в Париже