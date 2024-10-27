Вау, какая: француженка Летиция Каста вышла на красную дорожку кинофестиваля

На красную дорожку Летиция Каста вышла в роскошном платье с декольте.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Наряд был фасона рыбка и выполнен из двух видов ткани. Верхняя его часть декорирована стразами, а вот юбка была из тяжелого бархата. В зоне талии платье было приталенным и подчеркивало фигуру звезды.

Летиция дополнила этот вечерний образ прической на один бок, совершенно легким макияжем, а также набором золотых украшений - колье и браслетом с большим красным камнем.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Каста также появилась в серебряном мини-платье. Наряд имел декольте и шлейф, а дополнила модель его креативными туфлями и колье с изумрудами.

Летиция Каста / Фото: Associated Press

Кстати, Летиция Каста, прославилась как ангел бренда Victoria’s Secret и представитель косметической компании L'Oréal. На подиум во время шоу бельевого бренда она не выходила уже много лет, однако в этом году марка Victoria’s Secret провела грандиозное шоу, в котором приняли участие коллеги Касты - Кейт Мосс, Карла Бруни и Тайра Бенкс.

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