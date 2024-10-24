Вау, какая: Ханна Уэддингем латексным мини-платьем подчеркнула соблазнительный бюст на премьере "Венома"

50-летняя звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" в пикантном аутфите появилась на мероприятии.
Ханна Уэддингем посетила в Лондоне премьеру фантастического экшена "Веном: последний танец".
На красной дорожке актриса появилась в сексуальном образе. На ней было черное латексное платье фасона "рыбка" с халтером и откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную грудь.
Аутфит Ханна дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала прическу с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами и розовой помадой и черный маникюр.
Уши Уэддингем украсила серебряными серьгами-кольцами, а на пальце красовалось бриллиантовое кольцо.
На мероприятии Ханна сфотографировалась со своей коллегой из сериала "Тед Лассо" – актрисой Джуно Темпл, сыгравшей в "Веноме".
Напомним, Ханна Уэддингем в платье с кружевом и кожаным поясом сходила в театр.
С 23 октября фильм "Веном: последний танец" – в украинских кинотеатрах.
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