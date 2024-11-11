Вау, какая: Хайди Клум в цветочном платье с пикантным декольте позировала на ивенте

Хайди Клум посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Западном Голливуде.

Перед фотографами модель сияла в роскошном аутфите. На ней было белое платье без бретелек и по фигуре длины макси с большим сине-черным цветочным принтом. Наряд имел хвост-шлейф и пикантное декольте в форме сердца.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Аутфит Клум дополнила серебряными босоножками и бриллиантовыми украшениями. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж смоки-айс и с красной помадой, а также красные маникюр и педикюр.

Напомним, мероприятие также посетила Шарлиз Терон, продемонстрировавшая красивый лук в кремовом платье с глубоким вырезом на декольте из весенне-летней коллекции Schiaparelli с черным корсетом.

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