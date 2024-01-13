Вау, какая: Хлое Кардашьян в сексуальной юбке от украинского бренда снялась для глянца

Звезда реалити и инфлюэнсер надела наряд от Ивана Фролова.
Хлое Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для журнала Tmrw.
Перед объективом фотокамеры звезда реалити предстала в черном кроп-топе и в черной асимметричной сексуальной юбке от украинского бренда FROLOV. Наряд идеально подчеркнул соблазнительные формы Хлое.
Ее образ дополнили красивая укладка, макияж в бледно-бежевых оттенках и длинный перламутрово-золотистый маникюр.
Напомним, на днях Дженнифер Лопес представила клип на песню Cant Get Enough, в котором появилась в эффектном платье цвета слоновой кости от Frolov с фирменными вырезами на юбке в виде двух сердец.
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