Вау, какая: Изабель Гулар подчеркнула стройную фигуру небесно-голубым платьем

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – прилетела в Монако, чтобы посетить Гран-при "Формулы-1", которое состоялось в Монте-Карло. Однако она не только болела за любимых гонщиков, но и успела поработать.

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Изабель приняла участие в съемках на яхте. Гулар позировала в роскошном небесно-голубом платье от LaQuan Smith, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивалось ее нижнее белье. Образ модели дополняли браслеты с бриллиантами от Tiffany и солнцезащитные очки.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Напомним, ранее Изабель Гулар вышла в свет в платье с черным кружевным боди. Она посетила премьеру новой экранизации романа "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. На красную дорожку звезда вышла в платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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