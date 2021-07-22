Вау, какая: Изабель Гулар продемонстрировала эффектный пляжный лук и яркий маникюр

36-летняя бразильская модель, кажется, задает новый летний тренд - носить две рубашки поверх купальника.
Изабель Гулар вновь порадовала фолловеров новыми яркими снимками в Instagram. На этот раз модель продемонстрировала эффектный стильный пляжный образ.
Перед объективом фотокамеры Изабель предстала в слитном белом купальнике, поверх которого надела две рубашки с одинаковым принтом, но разных цветов – красную и фиолетовую. Рубашки она завязала на талии.
Что бы стройная Гулар ни надела, она во всем выглядит превосходно.
Аутфит красотка дополнила очками в стильной красной оправе, прической с высоким хвостом и изящным ожерельем на шее.
Изабель также похвасталась ярким желтым маникюром и украшениями на пальцах. В таком образе она точно не осталась незамеченной на пляже.
Ранее модель позировала перед камерами в сексуальных купальниках, демонстрируя упругие ягодицы.
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